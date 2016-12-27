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Куда сходить на Новый год в Минске: что и кто, где и когда

27.12.2016 - 23:50

Новости Беларуси. В «Большом городе» отсчитывают последние дни до Нового года. Все мы хотим провести его интересно и весело. Кто-то уже, наверное, знает, как это сделать: составил список гостей, решил куда и с кем пойдет отметить в новогоднюю ночь, даже продумал праздничную программу. А кто-то пока в раздумье. Постараемся вам помочь. Куда же можно сходить в новогоднюю ночь и не только? Что нас ждет, что будут показывать, кто будет выступать. Во сколько стоит прийти, чтобы не пропустить самое интересное. Об этом рассказала Валентина Рудикова, первый заместитель начальника Главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Мингорисполкома:

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