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Культурные вечера в Верхнем городе: чего ждать в сезоне-2018

12.05.2018 - 23:32

Новости Беларуси. Слышать голос белорусской столицы теперь можно каждую субботу. В Минске начался летний музыкально-туристический сезон культурных вечеров в Верхнем городе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ровно в полдень жители и гости Минска стали свидетелями «Сватовства Ягайло» – так называется историческое интерактивное представление. Рыцарей в доспехах чуть позже сменили музыканты.

Авторские композиции и мировые хиты будут звучать до позднего вечера, а их исполнители поборются за «место под солнцем».

Победителя третьего фестиваля уличных музыкантов выберет жюри.

По результатам выдаст два десятка специальных разрешений – право выступать на самых популярных площадках в Минске, включая подземные переходы.

Отметим, до самой осени сцена у Ратуши и другие музыкальные площадки Верхнего города пустовать не будут. Нас ждет фестиваль национальных культур. В 2018 году минчане и гости познакомятся с эстонской и британской.

Также продолжатся уже полюбившиеся «Джазовые субботы» и «Классика у Ратуши». Так что следите за афишей!

Культурные вечера в Верхнем городе: чего ждать в сезоне-2018

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