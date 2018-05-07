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Культурный досуг: в Марьиной Горке открыли антикафе

07.05.2018 - 18:22

Новости Беларуси. Проводить время полезно. В Марьиной Горке открыли место, где молодёжь может за общим делом проводить свободное время, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Так, ребята Пуховщины собираются в так называемом антикафе и играют в настольные игры. Главная особенность места: здесь не нужно платить за блюда и напитки, в счете – цифра только за часы посещения.

Алексей Казакевич, житель Марьиной Горки:
Сюда можно прийти поиграть в огромное количество настольных игр. В компании это делать, как известно, лучше всего. Если у тебя есть свободное время, я бы его потратил придя сюда.

Катерина Космольская, начальник отдела иделогической работы, культуры и по делам молодёжи Пуховичского райисполкома:
Нам всегда хотелось сделать что-то такое креативное, новое, интересное для наших молодых граждан района. Детям здесь очень интересно, и наше заведение пользуется огромным спросом.

Для молодежи здесь предусмотрели не только интеллектуальные игры. Кроме того, можно поиграть в настольный футбол и почитать интересную книгу.

Культурный досуг: в Марьиной Горке открыли антикафе

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