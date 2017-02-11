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Кусочек Венеции и Снежная Королева: фестиваль ледовых и снежных скульптур в Ботаническом саду Минска

11.02.2017 - 17:04

Новости Беларуси. Мир кристаллов глазами художника.

Фестиваль ледовых и снежных скульптур открылся 11 февраля в Ботаническом саду Минска.

На фоне зимнего ландшафта композиционный ансамбль выглядит как настоящее снежное царство. Здесь и трон для ее величества, и сама королева, и объемные снежинки изо льда. Впрочем, вниманию публики (а посетили фестиваль немало зрителей) представлены скульптуры разной тематики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для одного из авторов, например, вдохновением стала никогда не замерзающая Венеция.

Георгий Борздый, скульптор:
Не все в Венеции побывали, а всегда хочется какой-то зимней сказки. И вот они, венецианская гондола с гондольером у нас тут получились. Лед с Минского моря. Привезли нам блоки, мы их склеили водой и скомпоновали в скульптуру.

Скульптуры оснащены декоративной подсветкой, поэтому особенно красиво они будут выглядеть в вечернее время.

Кусочек Венеции и Снежная Королева: фестиваль ледовых и снежных скульптур в Ботаническом саду Минска
Кусочек Венеции и Снежная Королева: фестиваль ледовых и снежных скульптур в Ботаническом саду Минска
Фото. Кусочек Венеции и Снежная Королева: фестиваль ледовых и снежных скульптур в Ботаническом саду Минска
Кусочек Венеции и Снежная Королева: фестиваль ледовых и снежных скульптур в Ботаническом саду Минска
Фото. Кусочек Венеции и Снежная Королева: фестиваль ледовых и снежных скульптур в Ботаническом саду Минска
Кусочек Венеции и Снежная Королева: фестиваль ледовых и снежных скульптур в Ботаническом саду Минска
Фото. Кусочек Венеции и Снежная Королева: фестиваль ледовых и снежных скульптур в Ботаническом саду Минска
Кусочек Венеции и Снежная Королева: фестиваль ледовых и снежных скульптур в Ботаническом саду Минска
Фото. Кусочек Венеции и Снежная Королева: фестиваль ледовых и снежных скульптур в Ботаническом саду Минска

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