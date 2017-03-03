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Квадрокоптеры, видеорегистраторы и квадроциклы: какой техникой пользуется современная милиция

03.03.2017 - 18:17

Новости Беларуси. «Век на страже правопорядка»: юбилейную дату 4 марта отмечает белорусский милиция.

Лучших правоохранителей Минщины наградили в Молодечно.

За достойный труд отметили сотрудников районных отделов и областного управления. Среди главных достижений – повышение раскрываемости преступлений.

В сельской местности – борьба с самогоноварением.

Главная же награда в профессиональный праздник – благодарность жителей и повышение доверия к людям в форме. К юбилейным торжествам присоединились в сюжете программы «Минщина» на СТВ.

Квадрокоптеры, видеорегистраторы и квадроциклы: какой техникой пользуется современная милиция

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