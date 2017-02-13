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Квартира в престижном районе и три новых внедорожника: кто победил в 26 туре игры «Удача в придачу»?

13.02.2017 - 19:46

Новости Беларуси. «Евроопт» снова раздал призы! В этот раз их разыграла сама Валерия. 

26 тур принёс удачу Светланы Мирошниковой из Полоцка. Счастливую комбинацию цифр вытянула певица Валерия. И вот обладатель главного приза – получает ключи от новой квартиры в современном жилом комплексе «Маяк Минска» на проспекте Независимости

Светлана Мирошникова:
Если бы мы смотрели передачу в прямом эфире, мне кажется, что у меня могло бы разорваться сердце. Я смеялась прыгала, кричала.

Я желаю, конечно, всем такой удачи. И нужно верить!

Своих владельцев нашли и эти внедорожники. Например, Екатерина из Клецка выиграла досрочно. После 6 шара и злато трона на экране все 10 позиций на суперприз оказались заняты только её фамилией

Екатерина Романовская:
Никогда так сильно не везло, а тут сразу – автомобиль.

Хозяйкой кофейного Хёндай Крета стала Вера Габур из Витебска.

Женщина покупает товары в «Евроопте» давно, а вот в игре приняла участие впервые.

Вера Габур:
На этом я не останавливаюсь. Нам надо еще один автомобиль. Еще квартира нам надо. Поэтому мы будем стремиться, ездить в «Евроопт».

Ну а третий внедорожник уедет в Несвиж. Его обладательницей стала пенсионерка Мария Зданцевич  

Мария Зданцевич:
Я, конечно, благодарна организаторам, благодарна всем, кто учувствовал, Валерии. Даже до сих пор не верю, что это моя машина.

Между тем, стартовал уже 27 тур игры.

В нём разыграют больше 30 тысяч денежных сертификатов, три новеньких внедорожника. И, конечно, квартиру в Минске и снова в «Маяке Минска».


Это уже 7 по счёту, которую разыгрывает «Евроопт», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Андрей Зубков, председатель совета директоров компании «Евроопт»:
Уже в следующем туре через две недели мы с нашими покупателями встретим первый день рождения игры «Удача в придачу». За этот год наши покупатели стали обладателями 60 автомобилей и 6 столичных квартир. На общую сумму около 4 миллионов долларов.

«Удача в придачу» давно стала народной игрой. Почти за год в ней приняли участие около 1 миллиона 200 тысяч белорусов. Не упускайте и вы шанс изменить свою жизнь к лучшему.

Квартира в престижном районе и три новых внедорожника: кто победил в 26 туре игры «Удача в придачу»?

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