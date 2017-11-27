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Квест от ГАИ: в Ждановичах протестировали опасность летней резины на скользкой дороге

27.11.2017 - 19:00

Новости Беларуси. Опасность летней резины в зимний период водители смогли почувствовать на себе. Закрытая автомобильная площадка в Ждановичах стала территорией дорожных экспериментов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Испытания на трассе показали очевидную разницу управления на летних и зимних шинах.

Для этого использовали специальное оборудование, которое помогло сымитировать скользкое покрытие. За безопасностью следили не только сотрудники ГАИ, но и инструкторы школы экстремального вождения.

Станислав Соловей, старший инспектор по особенным поручениям УГАИ Министерства внутренних дел Республики Беларусь:
В принципе, цель достигнута: мы видим, что все водители, которым мы предложили поучаствовать в нашей акции, согласились, что есть существенная разница в управлении автомобилем с хорошим сцеплением колес и плохим.

Такие акции будут проводиться периодически для того, чтобы привлечь максимальное внимание автолюбителей к этой проблеме – проблеме условий езды именно в зимний период. Поэтому будьте внимательнее на дороге.

Всю эту неделю сотрудники ГАИ будут призывать водителей переходить на зимнюю резину.

С 1 декабря, напоминаем, это обязательное требование. В противном случае автолюбителям грозит штраф. То же самое касается и шин с изношенным протектором.

Квест от ГАИ: в Ждановичах протестировали опасность летней резины на скользкой дороге

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