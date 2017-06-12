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Квесты и аутентичное проживание: что стоит предложить туристам в Минске?

12.06.2017 - 18:34

Новости Беларуси. Какие направления туризма можно развивать в столице Беларуси, рассказали во время ток-шоу «Что происходит».

Владимир Разуванов, заведующий кафедрой менеджмента туризма и гостеприимства Института туризма БГУФК:
Туризм сейчас, вообще, становится таким инновационным, он сильно меняется. Меняется мир, меняется туризм, меняется всё. Анализировал тренды глобальные: например, сейчас тренд туризма, как отдыха (то есть, ничего не делаю) – он уже давно изменился, рост нулевой абсолютно.

Сейчас, конечно, туризм впечатлений.

Это тренды 2016 года, данные Всемирной туристской организации, данные аналитических агентств. По «Leisure» чистый – рост ноль. По, например, «City Trip» – есть такая интересная штука – это городские пространства, городские путешествия, всевозможные вещи, которые можно решать с помощью арта городского, с помощью использования пространств. Здесь – мировой рост 17% по итогам 2016 года.   

Что упущено и что должно стать тенденцией следующих сезонов?

Владимир Разуванов:
Рынок покажет. Надо пробовать всё, на самом деле. Все предлагают разные продукты, у многих получается.

А давайте попробуем смоделировать вместе – назовём то, что могло бы быть интересно?

Владимир Разуванов:
Мне представляется, например, вот этот тренд на использование городского потенциала – очень хорош. Для Минска, в том числе.

Например, Минск обзавёлся двумя абсолютно шикарными площадками: зона Октябрьской и Зыбицкая улица.

Колоссальный потенциал, ещё не до конца использованный.

Ну, и джазовые вечера – замечательное событие.

Владимир Разуванов:
Да, оно выстреливает. Каждый из нас, наверняка, принимал иностранных туристов – лично, не как профессионал. И я думаю, что в Минске летом много чего можно искать. Но ещё можно придумать много других вещей: те же самые и квесты, то же самое аутентичное проживание – тоже такой тренд, когда люди не хотят чего-то искусственного, а хотят в среде пожить именно вот. 

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