﻿ Легковушка превратилась в груду металла: страшная авария в Смолевичском районе | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Мiншчына

Легковушка превратилась в груду металла: страшная авария в Смолевичском районе

15.12.2017 - 18:25

Новости Беларуси. На 13 километре трассы Слобода-Новосады столкнулись легковушка и грузовик, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Погибла женщина-водитель легкового автомобиля.

От полученных травм она скончалась на месте.

Легковушка превратилась в груду металла: страшная авария в Смолевичском районе

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Под Плещеницами столкнулись две иномарки: на скользкой дороге автомобиль развернуло и вынесло на встречную
Авария под Логойском унесла жизнь женщины-водителя
ДТП, 27 марта
Вблизи Кургана Славы под Минском перевернулась маршрутка, а на трассе Минск-Вильнюс легковушка столкнулась с фурой
В Клецком районе насмерть сбили пешехода, который не был обозначен фликерами
В Клецком районе насмерть сбили пешехода, который не был обозначен фликерами
Фото: ГАИ Минского района
В Минском районе автобус врезался в забор частного дома
Автомобиль под управлением россиянки вылетел в кювет и перевернулся на трассе Брест–Минск–граница РФ
Автомобиль под управлением россиянки вылетел в кювет и перевернулся на трассе Брест–Минск–граница РФ
Авария в Клецке: пьяный не справился с управлением авто и протаранил машину на встречке
Авария в Клецке: пьяный не справился с управлением авто и протаранил машину на встречке
Машина переехала лежавшего на дороге мужчину в Мядельском районе
Машина переехала лежавшего на дороге мужчину в Мядельском районе
Фото: УГАИ УВД Минского облисполкома
В Дзержинском районе Volkswagen съехал в кювет: погиб пассажир
Все новости по теме Авария в Минской области
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru