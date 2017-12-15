Легковушка превратилась в груду металла: страшная авария в Смолевичском районе

Новости Беларуси. На 13 километре трассы Слобода-Новосады столкнулись легковушка и грузовик, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Погибла женщина-водитель легкового автомобиля.
От полученных травм она скончалась на месте.
Новости Беларуси. На 13 километре трассы Слобода-Новосады столкнулись легковушка и грузовик, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Погибла женщина-водитель легкового автомобиля.
От полученных травм она скончалась на месте.
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