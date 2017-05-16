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Летний режим: как изменилось время работы поликлиник

16.05.2017 - 23:40

Новости Беларуси. Столичные поликлиники перешли на летний режим работы. На этот сезон утвержден новый график оказания медицинской помощи врачами всех специальностей, регистратур и вспомогательных служб.

Так, по выходным дням сократили время приема вызовов врача на дом, а также само посещение пациентов медперсоналом.

Изменили и время работы регистратуры. Подробнее ознакомиться с новым графиком работы минских клиник можно на сайте комитета по здравоохранению Мингорисполкома, а также на информационных порталах поликлиник, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Летний режим: как изменилось время работы поликлиник

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