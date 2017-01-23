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Летопись в 300 страниц: к юбилею дипотношений Беларуси и Китая презентовали книгу воспоминаний белорусских дипломатов

23.01.2017 - 19:24

Новости Беларуси. «Белорусско-китайские отношения в воспоминаниях белорусских дипломатов». В столичном Доме дружбы 23 января презентовали книгу к 25-летию установления дипотношений между нашими странами.

Под одной обложкой собраны воспоминания сразу пяти послов Беларуси в Китае, одного временного поверенного и «не воспоминания» – так охарактеризовал свои записки сам автор – Кирилл Рудый. К своим обязанностям он приступил только в июле.

Над книгой дипломаты работали на протяжении года, разделив при этом ее содержание пропорционально: один год службы в Поднебесной –восемь страниц издания, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Анатолий Тозик, директор Республиканского института имени Конфуция БГУ, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в КНР (2006-2011):
Был я в городе Шеньчжене. Вечерело. Я ехал по городу и боковым зрением увидел неоновую надпись «Минск». Оказалось, что это большой парк, центром которого является авианесущий крейсер «Минск». Так я обнаружил Минск в Китае.

Лилия Ананич, министр информации Республики Беларусь:
Это уже третий проект аналогичный по своему характеру. Есть книга «Китай глазами белорусов», переведенная как на белорусский, так и на китайский язык. Есть книга «Беларусь глазами китайцев», переведенная на два языка. Я думаю, за такими книгами будут и переводы их на взаимные языки.

Добавим, такая летопись в 300 страниц пока издана небольшим тиражом. Однако авторы не исключают и переиздание.

Летопись в 300 страниц: к юбилею дипотношений Беларуси и Китая презентовали книгу воспоминаний белорусских дипломатов

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