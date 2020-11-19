В каких случаях иностранец может лишиться гражданства Беларуси? Вопросы миграционной политики обсудили депутаты
Новости Беларуси. В общенациональный диалог необходимо вовлечь как можно больше белорусов. Об этом заявил председатель Палаты представителей, открывая очередное заседание четвертой сессии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Улучшится эффективность правового регулирования». В Беларуси вносятся изменения в закон о потребкооперации
Рассмотрены и вопросы миграционной политики. Упрощается возможность получения гражданства Беларуси иностранцу, который в браке с белоруской воспитывает совместного ребенка. Срок рассмотрения таких обращений сокращен вдвое – с шести до трех месяцев. В течение такого же времени будут приниматься решения и о гражданстве самого ребенка.
До пяти лет сокращается ценз постоянного проживания на территории страны, после которого человек имеет право подать ходатайство на получение гражданства. Также вводится новый институт восстановления в гражданстве тех белорусов, которые утратили его по предыдущей редакции закона. Можно будет вернуться на родину и восстановить себя в правах, не выходя из предыдущего своего гражданства.
Приняты поправки и по процедуре лишения белорусского гражданства – в случае совершения иностранцем серьезного проступка.
Алексей Бегун, начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси:
Этот опыт уже реализован, наверное, целым рядом других государств, таких как США, Канада, Великобритания, целый ряд стран Европейского союза – Франция, Испания. Фактически мы идем в том же ключе, предполагая и расширяя серьезно основания для приобретения гражданства Республики Беларусь.
Лицо должно понимать, что если оно натурализовывается, подает ходатайство о приобретении гражданства Республики Беларусь и дает соответствующие обязательства выполнять и Конституцию, и законодательство Республики Беларусь, то фактически за определенные преступления, которые будут признаны в том числе мировым сообществом, оно может лишаться гражданства Республики Беларусь на основании соответствующего Указа Президента.
О белорусах, конечно, речь не идет, потому что мы все с вами стали гражданами Республики Беларусь по факту рождения и постоянного проживания на территории нашей страны.
Добавим, в повестку четвертой сессии депутатов внесено 32 вопроса, большинство из них рассмотрены.
«Улучшится эффективность правового регулирования». В Беларуси вносятся изменения в закон о потребкооперации
Новости Беларуси. В общенациональный диалог необходимо вовлечь как можно больше белорусов. Об этом заявил председатель Палаты представителей, открывая очередное заседание четвертой сессии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Владимир Андрейченко подчеркнул: выслушать нужно всех участников диалога, независимо от их политических убеждений.
Депутаты продолжают сбор предложений по изменениям в разные сферы жизни. И сразу несколько инициатив от белорусов нашли отражение на законодательном уровне. Сегодня, 19 ноября, в первом чтении принят закон «О саморегулируемых организациях». Инициативу в свое время выдвигал бизнес.
Саморегулирование подразумевает альтернативный механизм частного контроля и регулирования предпринимательской и профессиональной деятельности. Рынок должен стать более гибким, а государственное вмешательство в экономику снизится.
Еще одно предложение реализовано в поправках к закону о потребкооперации.
Светлана Бартош, член Постоянной комиссии по бюджету и финансам:
Улучшится эффективность правового регулирования потребительской кооперации в обществе и союзах, расширятся полномочия общего собрания.
Время идет, и реорганизация неизбежна и в этой системе. И если раньше надо, чтобы все члены потребительских обществ присутствовали, то сегодня должны голосовать те, кто присутствует.
Упрощается процедура ревизионной комиссии. Сегодня ревкомиссия может мониторить информацию, то есть внутри себя работать.