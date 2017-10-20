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Лидия Ермошина – о Николае Чергинце: Он обладает качеством, которое я очень ценю в людях, особенно в мужчинах

20.10.2017 - 22:14

Новости Беларуси. Николай Чергинец продолжает принимать поздравления с 80-летием. 20 октября поздравить писателя на творческий вечер пришли родные, друзья, коллеги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Чергинец: Пишу книгу, где ничего не буду скрывать – ни хорошего, ни плохого, ни хороших людей, ни плохих

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:
Николай Иванович – человек уникальный абсолютно. И при таком блестящем послужном, литературном списке, при всех его достижениях и наградах он очень простой, очень доступный. И он обладает качеством, которое я очень ценю в людях, особенно в мужчинах –

чувством юмора.

Лидия Ермошина – о Николае Чергинце: Он обладает качеством, которое я очень ценю в людях, особенно в мужчинах

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