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Центризбирком предложит Президенту ещё одну возможную дату проведения парламентских выборов

20.04.2019 - 01:07

Новости Беларуси. Центризбирком будет предлагать Президенту рассмотреть еще одну возможную дату проведения выборов в Палату представителей Национального собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом в интервью программе «Неделя» заявила председатель ЦИК Лидия Ермошина. По ее словам, провести выборы 7 ноября, как предложил глава государства во время Послания, возможно, избирательное законодательство позволяет. Но это число – начало длинных выходных, что может негативно отразиться на активности избирателей. Поэтому в качестве альтернативного варианта ЦИК будет предлагать 17 ноября.

Лидия Ермошина, председатель Центральной избирательной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:
16 ноября – это как раз рабочая суббота. То есть хорошо будут работать все ведомства. Не только все пять дней рабочих, но и шестой день, в субботу. И, разумеется, это не затронет ничьи планы каникулярные и отпускные. Я думаю, что эта дата была бы наиболее приемлемой.

Полную версию интервью с председателем Центризбиркома Лидией Ермошиной смотрите в программе «Неделя» в воскресенье 21 апреля в 19:30.

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