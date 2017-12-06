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Литейно-механический завод «Универсал» первым в стране выпустил специальный буровой станок

06.12.2017 - 22:17

Новости Беларуси. Достойная альтернатива европейским производителям. Литейно-механический завод «Универсал» первым в стране выпустил специальный буровой станок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Машина способна добывать полезные ископаемые  на глубине  более 30 метров открытым способом. 80-тонную машину уже проверили в деле.

Доработали некоторые детали. И вот два образца скоро отправятся бурить в самые суровые условия – на Север.

Николай Костюкович, начальник отдела выемочного и бурового оборудования ОАО «ЛМЗ Универсал»:
Кабина утепленная, оснащённая мощной системой отопления. Как видите, все стекла имеют электрический подогрев.

Желтый  80-тонный гигант – дело сотни рабочих рук. Станок буровой способен «вгрызаться» в породу на глубину более 30 метров, скорость передвижения – полтора километра в час, не прихотлив – работает при минус 40 до + 40.

Способен бурить даже на Севере. Качество белорусского станка вот-вот оценят за пять тысяч верст.      

Николай Костюкович:
Весь проект мы ведем уже более 2,5 лет. Уже изготовлена машина № 1. Она в течение 6 месяцев работает в Микашевичах. Машина предназначена для круглосуточной круглогодичной эксплуатации с общей годовой наработкой порядка 6 тысяч часов. 

На подходе – буровая техника для Кузбасса, Мурманска и Карелии. С таким товаром литейно-механический завод компании «Нива-Холдинг» – Универсал выходит первым на рынок страны, и вторым – на рынок СНГ.

В успехе производитель более чем уверен. Цена, качество и скорость – достойная альтернатива европейскому. 

Денис Кузьмич, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам и маркетингу  ОАО «ЛМЗ Универсал»:
Наше предприятие выпускает более 2,5 тысяч наименований оборудования, предназначенное для добычи полезных ископаемых открытым и подземным способом. Мы представлены на рынках стран Прибалтики, Болгарии, Польши, России, Казахстана, Узбекистана.

Качественный товар – это слаженная работа коллектива и, конечно же, техника высшего сорта.

Потому линейке производственного оборудования на заводе – особое внимание.  

Денис Карабань, генеральный директор ОАО «ЛМЗ Универсал»:
Сегодня без этого нельзя. Потому что нужно производить быстро и качественно. В том числе и дешево. А дешево производить позволяет только современная техника. Планируем в будущем выйти на 50-60% экспорта. Это за собой тянет увеличение производства, создание новых рабочих мест. Мы идем к этому.

Литейно-механический завод «Универсал» первым в стране выпустил специальный буровой станок

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