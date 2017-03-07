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Лошади появятся в музее минской конки

07.03.2017 - 17:02

Новости Беларуси. Что нового появится в экспозиции, рассказали в программе «Большой город».

Олег Степанюк, СТВ:
Есть ли в планах идеи, возможности, какие-то наработки по расширению экспозиции. Если да, то, что Вы хотите, чтобы здесь ещё появилось?

Лидия Маркович, ведущий научный сотрудник Музея истории города Минска:
Лошади. Так не хватает лошадей. Конка – это конка.

То есть, конку конкой делают лошади.

Но, если только в плане, если мы будем расширяться «Живой историей», то есть, это некие интерактивные мероприятия, когда, действительно, здесь будут присутствовать коневоды, лошади, какие-то мастер-классы по упряжи.

Фото старого Минска
Потому что сегодня это – тоже большой вопрос, как это процесс происходил когда-то. А так, конечно, это – экспонаты. Может быть, нам повезёт, и мы, действительно, найдём экспонаты, связанные с кондукторами, со служащими минской конки. Может быть, отыщется, например, квитанция, удостоверение, рабочие книжки или паспорта, или какие-то другие предметы, связанные просто с жизнью и с бытом горожан. Фото старого Минска
Потому что транспорт, всё-таки, неотъемлемая часть жизни, которая организует быт горожан. И налаживает, в общем-то, связь между ними в пределах города. 

Музей минской конки: самые интересные экспонаты 

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