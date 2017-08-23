новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Лучшей в Беларуси в 2017 году стала районная библиотека Солигорска

23.08.2017 - 13:58

Новости Беларуси. Солигорская районная центральная библиотека признана лучшей в Беларуси. В конкурсе она обошла полсотни «конкурентов» и покорила жюри разнообразием проектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Один из нашумевших – «Культурный код Солигорска».

Благодаря ему при помощи смартфона каждый может пройтись уникальными маршрутами и узнать самые интересные факты из истории города. Если после online-экскурсии появится желание совершить экскурсию вполне реальную, то гидами станут юные жители Солигорска, которые прошли специальное обучение.

Екатерина Вавилова, библиотекарь Солигорской районной центральной библиотеки:
Мы организуем курсы культурных навигаторов-детей. Готовим их. Мы прививаем им любовь к малой родине, рассказываем им о историческом прошлом и настоящем Солигорска, знакомим с культурными и архитектурными, природными достопримечательностями города. По сути, мы занимаемся воспитанием будущих краеведов.

И уже сегодня в библиотеке готовят новые проекты к 60-летнему юбилею города, который отметят в 2018.

В их числе интерактивная игра для молодежи. Появится и своя раскраска о Солигорске.

Лучшей в Беларуси в 2017 году стала районная библиотека Солигорска
Лучшей в Беларуси в 2017 году стала районная библиотека Солигорска
Фото. Лучшей в Беларуси в 2017 году стала районная библиотека Солигорска
Лучшей в Беларуси в 2017 году стала районная библиотека Солигорска
Фото. Лучшей в Беларуси в 2017 году стала районная библиотека Солигорска

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Каждую пятницу в Дзержинске работает библиотека под открытым небом
Каждую пятницу в Дзержинске работает библиотека под открытым небом
Международная акция «Библионочь» пройдёт в Минске 21 апреля
Президент выделил грант для Борисовской центральной библиотеки
Президент выделил грант для Борисовской центральной библиотеки
В Борисовской центральной библиотеке открыли тематические секции для любителей литературы, кино и истории
В Борисовской центральной библиотеке открыли тематические секции для любителей литературы, кино и истории
В детской библиотеке Столбцов открылась выставка, посвященная истории города
В детской библиотеке Столбцов открылась выставка, посвященная истории города
Насколько популярны сегодня детские библиотеки и как наши дети восполняют недостаток литературы дома?
Национальная библиотека Беларуси
Роман Мотульский, директор Национальной библиотеки Беларуси: Прозрачность, чистота, открытость – удачная символика, созданная архитекторами!
День библиотек отмечается 15 сентября в Беларуси
День библиотек отмечается 15 сентября в Беларуси
Все новости по теме Библиотеки в Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru