Лучшие шлягеры ХХ века по-новому: третий концерт «Звезды эпохи» на телеканале СТВ

Новости Беларуси. В музыкальное путешествие во времени 18 декабря всех приглашает телеканал СТВ. Один из четырех незабываемых концертов развлекательного шоу «Звезда эпохи» начнётся на нашем телеканале в 20.15, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В эфире по-новому зазвучат лучшие шлягеры ХХ века.

Белорусские исполнители не только продемонстрируют идеальный вокал, но и постараются передать дух ушедшей эпохи.