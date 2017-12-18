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Лучшие шлягеры ХХ века по-новому: третий концерт «Звезды эпохи» на телеканале СТВ

18.12.2017 - 20:24

Новости Беларуси. В музыкальное путешествие во времени 18 декабря всех приглашает телеканал СТВ. Один из четырех незабываемых концертов развлекательного шоу «Звезда эпохи» начнётся на нашем телеканале  в 20.15, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В эфире по-новому зазвучат лучшие шлягеры ХХ века.

Белорусские исполнители не только продемонстрируют идеальный вокал, но и постараются передать дух ушедшей эпохи.

Итак, всеми любимые и хорошо известные песни в 20:15 в шоу «Звезда эпохи» на СТВ.

Лучшие шлягеры ХХ века по-новому: третий концерт «Звезды эпохи» на телеканале СТВ
Лучшие шлягеры ХХ века по-новому: третий концерт «Звезды эпохи» на телеканале СТВ
Фото. Лучшие шлягеры ХХ века по-новому: третий концерт «Звезды эпохи» на телеканале СТВ
Лучшие шлягеры ХХ века по-новому: третий концерт «Звезды эпохи» на телеканале СТВ
Фото. Лучшие шлягеры ХХ века по-новому: третий концерт «Звезды эпохи» на телеканале СТВ

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