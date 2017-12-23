Лукашенко: «Хочешь заниматься бизнесом — иди и работай!»

Новости Беларуси. Белорусское законодательство в области бизнеса серьезно пересмотрено. Деловая инициатива получила зеленый коридор для рынка вперед, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Горин, СТВ:

В таком широком формате – во Дворец Независимости пришли почти 300 белорусских предпринимателей со всей страны – Президент и деловое сообщество собрались впервые. Но и момент наступил судьбоносный: малый и средний бизнес получает широкие возможности для роста.

Малый и средний бизнес сегодня – это каждый четвертый рубль в валовом внутреннем продукте. И каждое третье рабочее место. Немало, но нужно больше. Государство дает зеленый коридор развитию частной инициативы, самозанятости.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Хочешь заниматься бизнесом — иди и работай! Больше никаких препятствий этому нет. Достаточно подать одно-единственное уведомление в исполком — все! На следующий день можно приступать к работе.

Сведены до минимума и собраны в одном документе все технические требования.

Так, количество правил пожарной безопасности сокращено в 11 раз, санитарных требований – в 13, ветеринарных — в 10. Упразднены многие устаревшие административные процедуры.

Реплик, что бизнес в Беларуси зажимают, хватало. Хотя в международных рейтингах по этой части наша страна далеко не на последних позициях. По деловой активности Беларусь на 38 месте из 200 государств. Тем не менее, сейчас в отношениях бизнеса и государства начинается новый этап.

Андрей Заяц, директор ООО «Торговый дом «Радуга-свет»:

Чтобы приготовить наш белорусский драник раньше надо было сразу почистить картошку в одном цеху, затем сделать полуфабрикат – в другом, а в третьем уже пожарить. Сейчас это все можно делать в одном цеху. Или, например, испечь булочку нужно было раньше иметь пять помещений. Сейчас достаточно одного. Такие преимущества позволяют открывать кафе на меньших площадях, меньше тратить денег на ремонт помещений, увеличить ассортимент. Все это приведет к тому, что кафе будут открываться на каждом шагу. Вырастет конкуренция. Цены станут ниже.

Если позиция государства идти навстречу бизнесу, упрощать его работу, но Беларусь, в свою очередь надеется на честную игру. Порядочность, прозрачность, ответственность перед работниками и обществом со стороны деловых кругов.

Александр Лукашенко:

Словом, сделано если не все, то очень многое для того, чтобы человек мог спокойно работать и никому не мешал. Только работать нужно, еще раз подчеркиваю, добросовестно, следить,

чтобы на предприятии все было в порядке, платить налоги — и вопросов никаких не будет.

Однако, если завтра, не дай Бог, всплывет, что кто-то решил жульничать, особенно после этого нашего с вами договора, любыми правдами и неправдами нажиться за счет здоровья людей, безопасности государства, гарантирую вам: таких людей «встряхнут», притом мало не покажется. Давайте жить дружно.

Александр Лукашенко за то, чтобы бизнес сосредотачивался не только в крупных городах, но и на селе. Для регионов государство открывает широкие возможности, чтобы пестовать частную инициативу – льготы и прочее.

Александр Лукашенко:

Мы обязаны серьезнее подумать о сельчанах, и о качестве их жизни. Тем, кто живет в агрогородках, гарантированы твердые социальные стандарты. Но это лишь минимум. Современные люди нуждаются и в качественном ремонте домов, в починке бытовой техники, в стрижке, в пошиве одежды и во многим другом. И даже Wi-Fi! Малый бизнес способен это сделать. Но должны быть соответствующие условия и доступные цены на услуги в сельской местности.

Зеленая улица не только ремесленникам или мелким ипэшникам, но и развитию агроэкотуризма. Хотя здесь уже серьезные успехи.

Если 10 лет назад в Беларуси было всего 34 агроусадьбы, сейчас их число выросло в 60 раз.

Валерия Клицунова, председатель правления Белорусского общественного объединения «Отдых в деревне»:

Я считаю, что это уникальный проект для нашей страны, потому что он сделан за счет инвестиций граждан. И главное, что здесь было – это правило игры. Да, наши люди не платят налоги, но они делают гораздо большее – это новые рабочие места, самозанятость, приток денег в регионы. Я хочу подчеркнуть особенно их роль. Если приносят деньги туристы, здесь могут зарабатывать все.

Александр Лукашенко прокомментировал и упреки о том, что на сегодняшнюю встречи попали не все.

Александр Лукашенко:

Я, как обычно, утром просматривая электронные СМИ, увидел с обидой на то, что якобы не позвали и не пригласили. Я только что сказал, что в таком широком форте мы собираемся, у нас не совсем широкий формат. 250 человек – это далеко не тот уровень представительства, который должен быть, потому что нас тысячи, тысячи, сотни предпринимателей. Ну а что касается жалоб этих господ, я не буду делать им рекламу, должен сказать: у нас сегодня не политическое совещание и политических компаний пока нет. Правда, в местные советы. Так это надо туда идти и не обижаясь вести диалог. А сегодня я пригласил сюда людей, которые занимаются делом и участвуют в политике тогда, когда идут политические компании. Поэтому обижаться не надо, что не всех позвали. Всех позвать не могли. А те, кто обижается, встретимся на парламентских, президентских выборах. Потому что в них больше политики, нежели бизнеса.

Кстати, полномочия Совета по предпринимательству при Президенте значительно расширены.

Александр Лукашенко:

Все должно быть честно и порядочно. Я уже сказал, что ваши деньги, ну, может мы где-то можем допустить ошибку. Я потому что подписываю бюджет, а вы туда платите. Может быть где-то мы чуть-чуть ошиблись, но я вам гарантирую, что ни копейки я себе не то что в карман не положил, но

я не позволю разворовывать бюджет.

В последнее время и вот вчера разбирательства были, больше сталкиваюсь с тем, что не бизнесмены, частники просят поддержки из бюджета финансовой там и так далее, а наши как их называют «красные директора», но это мы с ними быстро разберемся. Притом до конца 2017 с некоторыми. Они вместо того, чтоб на рынке искать ниши и реализовывать продукцию, они ногой дверь в кабинет открывают к любому вице-премьеру, премьеру, а те мне предложения шлют: давайте 100 миллионов долларов дадим, этому – 50, этому – в оборотку, этому – чтоб погасить кредиты, которые он брал на модернизацию производства и пошло-поехало. Этого быть не должно. Бюджетные деньги вы знаете, куда используются. У нас не такие богатые учителя и врачи, если на то пошло.

В ходе совещания Президент неоднократно обращался и к теме частного сектора, и к теме государственного сектора.

Александр Лукашенко:

Меня часто упрекают: вот Лукашенко боится частника, новых рыночных отношений. Гэта пагражае яго ўладзе. Я где-то говорил, но это мое убеждение:

если б в Беларуси все было частное, я бы был вечным Президентом, потому что я могу частнику обеспечить то, что ему нужно:

безопасность,спокойствие, отсутствие всяких поборов и взяток. Ты можешь работать и если б было частно, мне меньше работы было. Я больше всего сейчас занимаюсь или модернизацией существующей госсобственности предприятий, или вчера полдня меня правительство убеждало, что надо дать миллионы на поддержку государственным предприятиям. Я не говорю, что не надо их поддерживать, мы же собственники государства, но частники у меня этого не просят.

Естественно, государство будет внимательно следить за происходящим.

Александр Лукашенко:

Обращаю внимание и на то, что органы власти практически не вмешиваются в ваше ценообразование. Поэтому, если прибыли для развития хватает, не завышайте, держите нормальные цены. Чтобы у вас не было потом разочарования, вы имейте в виду, Министерство антимонопольного регулирования и торговли я не отменял. Я усилил это Министерство, контролировать, наблюдать за ценами, Комитет госконтроля, не вмешиваясь в вашу деятельность, будет всегда. Если мы увидим что-то не обоснованное, скажу по-человечески, мы вмешаемся. И последнее. Некоторые международные организации выдвигают условием для дальнейшего финансового сотрудничества введение института, уполномоченного по проблемам предпринимательства. Ну, у них такая болезнь: везде уполномоченные, уполномоченные и так далее. Так вот. У нас такой уполномоченный есть и им передайте, что такой уполномоченный в Беларуси есть. Это Президент. Это моя обязанность: принять решение и проконтролировать исполнение.

Все принятые решения необходимо реализовать в максимально короткие сроки.