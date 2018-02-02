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Лукашенко – Кадырову: «Хочу поблагодарить Вас за личный вклад в дело возвращения Вячеслава Качуры на Родину»

02.02.2018 - 17:42

Новости Беларуси. Белорус, который почти семь лет провел в ливийском плену вернулся на родину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вячеслав Качура стал последним из числа белорусских граждан, насильственно удерживаемых в Ливии. Бывший военный в 2011 году вместе с группой международных специалистов из Беларуси, России и Украины прилетел в Триполи. С ними заключили контракт, но через несколько месяцев их пленили боевики, обвинив в угрозе летчикам коалиции. Якобы они создавали ее, ремонтируя средства противовоздушной обороны Ливии.

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За помощь в освобождении пленника Президент поблагодарил главу Чечни Рамзана Кадырова: «Вспоминая нашу встречу в Минске 25 сентября 2017 года и Ваши обещания приложить со своей стороны необходимые усилия для скорейшего освобождения гражданина Беларуси, я хочу поблагодарить Вас за личный вклад в дело возвращения Вячеслава Качуры на Родину. Оказанное Вами содействие в столь важном для Президента каждой страны вопросе защиты жизни, здоровья и интересов соотечественников за рубежом является наглядным примером тех дружественных, братских уз, которые связывают народы Беларуси и России».

Подробности – в видеоматериале

Лукашенко – Кадырову: «Хочу поблагодарить Вас за личный вклад в дело возвращения Вячеслава Качуры на Родину»

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