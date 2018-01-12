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Лукашенко на приеме в честь Старого Нового года: «публичность и популярность – это жесточайшая ответственность»

12.01.2018 - 21:20

Новости Беларуси. В современном быстро меняющемся мире белорусам важно не потерять свою идентичность. Об этом 12 января заявил глава государства во время приема в честь Старого Нового года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В зале собрались представители самых разных сфер – журналисты, деятели культуры и искусства, спортсмены. Это те, кто не просто любит свое дело – живет им. Кроме слов поздравлений, немало было сказано и о задачах на будущий год. Время сейчас непростое и, к сожалению, возможности отгородиться от негативных процессов нет. Но, как подчеркнул Президент, нужно уметь им противостоять.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы живем, уважаемые друзья, в очень непростое время. Вы видите, как развивается наша страна и как развивается мир. Вы видите то положение, которые вы занимаете в этом бурном и быстро меняющемся мире. И самое страшное, что у нас нет какой возможности отгородиться от всех негативных процессов.

Надо уметь этим процессам противостоять.

Мы должны научиться жить в этом мире, где нужно приспосабливаться. Но ни в коем случае не потерять свою идентичность. Ни в коем случае не потерять те корни, от которых произрастает наша белорусская нация.

Что касается текущего года, да и в будущем, хочу вам честно и откровенно сказать, без всякого популизма. Легко не будет. И даже, наверное, легче не будет, чем в прошлом 2017 или в былые годы. Но мы поставили перед собой амбициозные задачи. И чего бы ни стоило нам, мы должны преодолеть, достичь этих рубежей. Есть успехи. Но вы знаете, как воспринимают наши успехи и внутри страны, и за рубежом. Как говорят: «Печально, когда у тебя нет друзей. А еще грустнее, когда у тебя нет врагов». Наверное, и то, и другое у нас есть. Значит, мы еще имеем некоторые перспективы.

Но вернемся в наш зал. Я вижу здесь успешных, красивых, одухотворенных людей. Я очень рад. Знаю, что как я, так и вы, мы все люди публичные. Публичность, популярность, наверное, как-то удовлетворяет человека, радует его, поднимает настроение. Но самое главное: публичность и популярность – это жесточайшая ответственность. Все мы, особенно вы, лицо нашей нации и должны быть образцом для подражания. Стать настоящими носителями культуры, этикета, стиля.

По традиции в такой праздничной атмосфере Александр Лукашенко вручил заслуженные награды. Отметим, такой прием на Старый Новый год уже стал хорошей традицией. Праздничные дни – самое время отметить лучших белорусов в разных сферах и по достоинству оценить их успехи.

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