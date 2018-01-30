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Лукашенко: «Нельзя допустить, чтобы «Восточное партнерство» стало чисто политизированной организацией»

30.01.2018 - 14:23

Новости Беларуси. Беларусь готова внести любой вклад в обеспечение безопасности Европейского континента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом 30 января заявил Президент на встрече с еврокомиссаром по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС.

В последние годы диалог между Беларусью и Евросоюзом развивается хорошо. Налажено сотрудничество с Европейским инвестиционным банком. Кроме того, Европейский банк реконструкции и развития полноценно работает с белорусским госсектором. Уже сейчас при поддержке двух этих банков готовится к реализации ряд крупных проектов по модернизации транспортной, таможенной и водоочистной инфраструктур, а также в банковской сфере.

Заинтересована наша страна и в расширении экономических связей с Евросоюзом. На встрече речь также зашла о Восточном партнерстве. Александр Лукашенко пожелал, чтобы оно было практико-ориентированным, и в его рамках решали те задачи, которые стоят перед Европой, а также продвигали актуальные проекты. Нельзя допустить, чтобы «Восточное партнерство» стало чисто политизированной организацией. 

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы знаете нашу позицию по «Восточному партнерству». Мы большое внимание уделяем нашему сотрудничеству в рамках этой организации. И в этом плане вы можете на нас рассчитывать. Наше пожелание чтобы «Восточное партнерство» было более приземлено, чтобы оно было практико-ориентированным, чтобы мы в рамках «Восточного партнерства» могли решать те задачи, которые стоят перед Европой, и продвигать те проекты, которые сейчас очень актуальны, допустим, энергетика, транспорт, логистика, другие вопросы и проблемы, в том числе и жизнь людей, визовые вопросы, чтобы мы могли в большем объеме и свободнее общаться с Европой, а вы приезжать в Беларусь свободно.

Конечно же, без политики не может существовать ни одна организация, но нельзя допустить, чтобы «Восточное партнерство» стало чисто политизированной организацией. И не дай Бог поставить цель перед странами «Восточного партнерства», чтобы этот пояс стал разделительной зоной между Евросоюзом и Россией, Китаем, Востоком.

Вы можете на нас рассчитывать. Мы всегда будем привержены добрососедству и готовы внести любой вклад в обеспечение безопасности Европейского континента. Это весьма актуально сегодня.

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Лукашенко: «Нельзя допустить, чтобы «Восточное партнерство» стало чисто политизированной организацией»

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