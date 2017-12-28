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Лукашенко: «Школьная программа очень насыщенна, очень сложна»

28.12.2017 - 13:57

Новости Беларуси. Главная елка страны собрала ребят со всех регионов Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из года в год она становится своеобразной кульминацией акции «Наши дети».

В Минск приехали около 2500 ребят. По традиции, юных и талантливых поздравил Президент. Именно молодое поколение может сберечь и приумножить сегодняшние достижения. В преддверии праздника Александр Лукашенко признается, что, собираясь на эту предновогоднюю встречу, вспоминал свои детские годы. А потом добавит, что для взрослых нет лучшего подарка, чем счастливые глаза и улыбки на лицах детей.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы знаете, для родителей вообще дети – самые лучшие. А для меня, Президента страны, вы самые красивые и самые умные дети. Вы все – мои дети, за которых я отвечаю. И я горжусь этим.

Школьная программа очень насыщенна, очень сложна. Конечно, важно этот этап пройти, пройти достойно, получить знания, потому что вы, наверное, тоже, хоть и дети, но заметили, что шагать и идти в будущее без знаний, особенно теперь, невозможно.

Жизнь гораздо сложнее стала. И вам надо это всё освоить. С другой стороны, мы пытаемся, делаем и будем делать всё для того, чтобы эта школьная программа стала доступной, чтобы она была оптимальной. Чтобы учителя и родители не насаждали вам лишнего, чтобы вы, кроме учебы, в школьные годы могли заниматься спортом, могли отвлечься на любимое мероприятие. И мы в этом направлении немало сделали.

«Вам бы я посоветовал почаще отрываться от этих компьютеров, гаджетов»: Президент обратился к детям на Главной елке страны

Лукашенко: «Школьная программа очень насыщенна, очень сложна»

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