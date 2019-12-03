Александр Лукашенко – Александру Вучичу: «Мы обладаем некоторыми ресурсами, технологиями, и мы готовы с сербами делиться»
Новости Беларуси. Беларусь и Сербия ещё повоюют и посражаются за развитие экономических отношений. Об этом Александр Лукашенко заявил во время переговоров в узком формате с сербским коллегой – Александром Вучичем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, 3 декабря продолжается официальный визит белорусского лидера в Белград. Перед переговорами во Дворце Сербии прошла яркая церемония встречи Александра Лукашенко. Президентский кортеж подъехал под колокольный звон из расположенного рядом со Дворцом православного храма. Кроме того, исполнение гимнов двух стран сопровождалось артиллерийскими залпами.
Александр Лукашенко с официальным визитом находится в Сербии
Среди главных тем обсуждения – развитие торгово-экономического сотрудничества и наращивание товарооборота.
По итогам 2018 года он снизился и составил около 150 миллионов долларов. Стороны намерены увеличить объём торговли до полмиллиарда долларов.
В основе экспорта – грузовые автомобили, лесоматериалы, тракторы. У сербов белорусы покупают шины, бумагу, картон. Готова Беларусь поставлять и пассажирскую технику. Город нуждается в ней, однако конкретных договоренностей пока не достигли. Кроме того, в настоящее время в этой стране успешно работают совместные предприятия по сборке белорусской техники: каждый год в Белграде выпускают около 450 тракторов.
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Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Беларусь и Сербия находятся в похожем состоянии, с точки зрения экономики наших государств. Вы вспомнили мой визит (если его можно назвать визитом) 20-летней давности. Я абсолютно искренне хочу сказать, что действительно, большое видится на расстоянии, как говорят поэты. Но тогда никто не думал о том, что мы совершаем какой-то поступок, что героически – мы ехали к своим братьям, к своим друзьям. И вот, спустя 20 лет, мы встречаемся здесь с вами.
Тогда были непростые времена, но должен сказать, что сегодня также времена сложные. Они связаны не с малыми, средними государствами, не мы создаем эти проблемы, но видите, как сейчас, накатывая друг на друга, ведут себя крупные государства, я их прямо называю – империи. По вине одной из империй идет торговая война, другие меряются силами в Сирии. От этого страдаете и вы, потому что огромный поток, сотни тысяч беженцев, хлынули сюда, особенно в Сербию.
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Начали уже серьезно поговаривать о новом мировом экономическом кризисе. Нам это не надо. Как говорил тебе прямо, открыто, что Сербия – это жемчужина в ожерелье не только Балкан, не только Европы, но и всего мира. Это прекрасная страна. Проезжая сегодня по Белграду, я сравниваю со своими посещениями Белграда ранее, я вижу: Сербия и столица начинают не просто оживать, вы начинаете вставать с колен. И мы готовы в этом деле участвовать, мы готовы помогать (насколько это мы можем и насколько у нас есть то, чем мы можем помочь вам). Мы обладаем некоторыми ресурсами, технологиями, и мы готовы с сербами делиться.
Неважно, что у нас несколько снизился товарооборот, мы разберемся с вами, почему правительство не разворачивается, как следует. Но итоги вчерашнего дня – начала сегодняшнего говорят о том, что наши министры отреагировали на снижение товарооборота: заключили крупные контракты, сделки для того, чтобы превысить и превзойти тот товарооборот, который у нас когда-то был.
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Сейчас переговоры продолжаются в широком формате. К обсуждению двустороннего сотрудничества присоединились члены делегаций. По итогам будут подписаны важные соглашения. Известно также, что программой визита Александра Лукашенко предусмотрена его встреча с председателем Народной скупщины Сербии – Майей Гойкович и депутатами высшего законодательного и конституционного органа страны.
Также 3 декабря в Белграде пройдет белорусско-сербский бизнес-форум. Деловые круги обсудят возможности сотрудничества в сферах промышленного производства и машиностроения, сельского хозяйства, фармацевтики. Ожидается, что во время бизнес-форума будут подписаны контракты на поставку белорусской продукции примерно на 100 миллионов долларов.
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Александр Лукашенко: мы нормально относимся к той ситуации, что Сербия сегодня работает и с ЕС, и с ЕАЭС
Новости Беларуси. Беларусь и Сербия никогда не ставили друг другу предварительных условий для сотрудничества. Об этом Александр Лукашенко заявил по итогам переговоров в расширенном составе с сербским коллегой – Александром Вучичем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, 3 декабря продолжается официальный визит белорусского лидера в Белград.
Начали диалог стороны в узком составе. Затем к обсуждению двусторонних отношений присоединились члены делегаций. Здесь глава государства отметил, что Беларусь и Сербия – небольшие государства, не имеющие тех ресурсов, природных богатств, которые есть у крупных держав. И две страны все блага всегда зарабатывают своими руками. Это ещё одна схожесть партнёров.
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Но вместе с политическим взаимонепониманием, необходимо укреплять и экономическое сотрудничество. В 2018 году товарооборот двух стран упал на 40 % и составил порядка 150 миллионов долларов. Уже сегодня Беларусь и Сербия ставят новую планку в 500 миллионов долларов.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Многие малые, средние государства (я это за свою долгую президентскую жизнь видел не один раз) всегда ориентируются на эти гигантские и богатые государства. Отчасти это так, потому что они обладают теми ресурсами, которых не хватает у нас. Но мы не должны забывать о том, что любые империи и крупные государства никогда с нами не будут сотрудничать без предварительных условий, они обязательно что-то попросят взамен, даже еще ничего для тебя не сделав.
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После переговоров в широком составе Александр Лукашенко пообщался с журналистами. СМИ белорусский лидер рассказал, что приветствовал недавнее подписание Сербией соглашения о зоне свободной торговли с ЕАЭС и подчеркнул: Беларусь для Сербии – искренний друг в Евразийском экономическом союзе. Также глава государства отметил, что Беларусь с уважением относится и к стремлению Сербии вступить в Европейский союз.
Александр Лукашенко – Александру Вучичу: «Мы обладаем некоторыми ресурсами, технологиями, и мы готовы с сербами делиться»
Но по мнению интеграционного объединения, подписанное соглашение о свободной торговле между Сербией и ЕАЭС противоречит её стремлению стать членом ЕС. Глава белорусского государства считает, что страна разберётся с подобными ультиматумами самостоятельно.
Александр Лукашенко:
У вас, как и у нас (я вчера Александру это говорил), участь лететь на двух крыльях. Это не только участь, так надо всегда. У вас, никуда от этого не деться, должны быть хорошие отношения, прежде всего, с соседями, какие бы они ни были – их не выбриают, они от Господа. В плане экономики – я тут только что просился быть шестым. У вас эти отношения выстроены. Это правильно.
Время – хороший лекарь, оно лечит, оно сотрет все не только бывшие противоречия, но и настоящие; оно сделает все, чтобы эти раны, которые на теле прекрасной бывшей Югославии, зарубцевались. Вы молодцы, вы в этом отношении двигаетесь, и вас в этом не в чем упрекнуть. Некоторые соседи вам даже больше должны, чем вы им (если можно так сказать «должны»). Поэтому с соседями у вас хорошие отношения.
А кто не стремится выстроить хорошие отношения с ЕС?! Россия? Китай? Беларусь? Да нет. Мы все хотим с ними иметь хорошие отношения. Это высокотехнологичные страны. Если вы будете выстраивать эти добрые отношения (особенно в экономике) по тем вопросам, которых нет сегодня на евразийском пространстве, мы это должны воспринимать как должное. Мы вас понимаем, мы нормально относимся к той ситуации, что Сербия сегодня работает и с ЕС, и с ЕАЭС.
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В программе официального визита Александра Лукашенко в Белград – встреча с председателем Народной скупщины Сербии – Майей Гойкович и депутатами высшего законодательного и конституционного органа страны. Параллельно с официальным визитом 3 декабря в Белграде проходит и белорусско-сербский бизнес-форум. Ожидается, что на нём деловые круги подпишут контракты на поставку белорусской продукции примерно на 100 миллионов долларов.