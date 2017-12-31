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Любимые песни в живом исполнении: что смотреть на СТВ в новогоднюю ночь

31.12.2017 - 23:27

Новости Беларуси. О новогодних традициях СТВ. Наш телеканал приготовил большую праздничную программу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

31 декабря весь вечер будет насыщен яркими шоу и громкими премьерами. Сразу после «Недели спорта» смотрите грандиозный финал шоу перевоплощений «Звезда эпохи». 


Павел Кореневский, заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:
Это специальный выпуск, где будут вживую петь с оркестром наши любимые исполнители песни разных эпох, но песни, которые связаны с Новым годом.

За час до полуночи к нам на новогодний огонек заглянут самые известные и любимые исполнители. Наши ведущие подведут итоги уходящего 2017 года и загадают желание на будущий вместе с популярными артистами и теми, кто сделал 2017 незабываемым.

Любимые песни в живом исполнении: что смотреть на СТВ в новогоднюю ночь

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