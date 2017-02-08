Люблю музыку, потому что она красивая: чему учат в Детской музыкальной школе искусств № 9

Новости Беларуси. Музыка без границ. Для детей, которые с малых лет мечтают о большом искусстве, сегодня нет никаких преград. В одной из ведущих в стране кузниц талантов побывали в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Музыка без границ. Для детей, которые с малых лет мечтают о большом искусстве, сегодня нет никаких преград. В одной из ведущих в стране кузниц талантов побывали в программе «Столичные подробности» на СТВ.
|Мастер на все руки и душевный человек: в одной из школ Брестского района преподает и ведет кружки слепой учитель
|Допризывная военная подготовка и основы первой медицинской помощи: зачем нужны эти предметы в школе?
|Помочь ребенку найти себя: 26 января прошел первый тур конкурса «Столичный учитель»
|Родительским комитетам в школах и садах запретили собирать деньги
|Лучшей школьницей Минской области стала Анастасия Карпович
|Школе, в которой учился Якуб Колас, исполнилось 150 лет
|Зачем делать уроки стоя и откуда в Узде британский корабль: необычная санаторная школа в Минской области
|Рассматривается идея возвращения традиции советских «именных» школьных учебников