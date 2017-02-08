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Люблю музыку, потому что она красивая: чему учат в Детской музыкальной школе искусств № 9

08.02.2017 - 21:10

Новости Беларуси. Музыка без границ. Для детей, которые с малых лет мечтают о большом искусстве, сегодня нет никаких преград. В одной из ведущих в стране кузниц талантов побывали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Люблю музыку, потому что она красивая: чему учат в Детской музыкальной школе искусств № 9

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