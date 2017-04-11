«Любота посмотреть и работать». Как проходит посевная в Минской области

Новости Беларуси. Вопреки календарю, начало апреля на полях, по-настоящему, жаркое. Аграрии приступили к посевной. В 2017 году – на две недели раньше обычного. О старте сельхозсезона в Минской области рассказали в программе «Центральный регион».
Новости Беларуси. Вопреки календарю, начало апреля на полях, по-настоящему, жаркое. Аграрии приступили к посевной. В 2017 году – на две недели раньше обычного. О старте сельхозсезона в Минской области рассказали в программе «Центральный регион».
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