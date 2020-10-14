Любой гражданин может принять участие в формировании Конституции. Что уже предложили белорусы?
Новости Беларуси. В Палате представителей продолжается прием предложений по корректировке Конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Начали работу диалоговые площадки в регионах.
О том, насколько активно проходит эта кампания и какие предложения уже подлежат рассмотрению, мы поинтересовались у председателя Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Беларуси и России Александра Лукьянова.
Татьяна Савчик, СТВ:
Сейчас в обществе разворачивается работа по внесению предложений по изменениям в основной закон страны. Насколько активно проходит эта кампания и как реагируют люди?
Любой гражданин нашей страны может принять участие в формировании Конституции
Александр Лукьянов, председатель Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Беларуси и России:
Уже более недели, как запущен процесс по локализации и аккумулированию предложений от нашего населения по поводу внесений изменений в Конституцию. 9 октября на сайте Парламентского собрания соответствующее объявление было размещено. Так, любой гражданин нашей страны может разместить свое предложение, оставить свой отзыв и таким формальным образом принять участие в комплектовании, формировании такого главного государственного документа, как Конституция Республики Беларусь.
Достаточно высокая активность, несмотря на то, что прошла неделя. В некоторых регионах свыше полутысячи обращений отмечается. Конечно, этому способствует и активная работа на местах, в частности, депутатов, помощников, в том числе молодежных организаций, объединений, а также молодежных парламентских структур.
Татьяна Савчик:
Сейчас в регионах начали работу диалоговые площадки. Насколько эффективна такая форма?
Диалоговая площадка – это агрегатор местных инициатив
Александр Лукьянов:
Диалоговая площадка – пожалуй, то место, тот агрегатор тех местных инициатив, которые позволяют отфильтровать необходимые предложения. И те предложения, которые вносят граждане, зачастую бывают очень разными. Вместе с тем в ходе аккумулирования этих предложений на диалоговых площадках отмечают также, что существуют и предложения, носящие достаточно частный характер. Это не только изменение конституционных основ парламентского строения, допустим, выбора и изменений законодательного раздела Конституции и избирательной, в частности, главы, но, в том числе и такие инициативы, как трудоустройство, жилищные проблемы, социальная сфера.
Также молодежь, к примеру, интересует изменение некоторых возрастных рамок, в частности, для принятия участия в выборах: как в местные Советы депутатов, так и в Палату представителей, в наш парламент. В том числе есть инициатива по смещению возрастной планки в более высокий диапазон – до 35 лет.
Одно из интересных предложений – закрепление в Конституции недопущения фальсификации истории
Есть такие интересные инициативы, в частности, по нашей национальной символике и геральдике, по закреплению конституционному и стимулированию популяризации наших национальных символов.
Пожалуй, один из таких интересных аспектов и предложений – это закрепление в нашей Конституции такого момента, как недопущение фальсификации истории и искажения достижений народа Республики Беларусь и общей Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Это тоже достаточно интересно.
И эти диалоговые площадки как раз таки помогают аккумулировать эти предложения, чтобы привести их в некоторый формальный вид для того, чтобы уже в правовом поле принести уже дальше, к ученым, к экспертному сообществу. Конечно, это все направлено на то, чтобы сформировать все эти предложения и представить уже на Всебелорусском национальном собрании, как это было анонсировано – к концу текущего года или к началу 2021 года.
Татьяна Савчик:
Вы возглавляете именно молодежное парламентское крыло. Какие идеи сейчас генерирует наша молодежь? Что молодые люди хотели бы изменить в Конституции?
Сейчас и молодые люди четко не представляют, как лучше. Мы должны опираться и на опыт других стран
Александр Лукьянов:
Помимо того, что было сказано выше, конечно, молодых людей интересует международный опыт, в частности, касаемо молодежной парламентской деятельности. Совсем недавно конституционные реформы были проведены в Российской Федерации. В этой связи молодежь интересует: каким образом дальше будет формироваться, к примеру, законодательство в области Избирательного кодекса? Интересует, каким образом будет формироваться Палата представителей, возможно ли изменение в сторону партийных списков, уход от мажоритарной системы?
На самом деле сейчас и молодые люди четко не представляют, как лучше. Мы, конечно, должны опираться и на опыт других стран. Ведь и в Российской Федерации не так качественно, возможно, отрабатываются эти моменты.
Для Республики Беларусь достаточно уникальная ситуация. И тут бытуют разные мнения: возможно, должна остаться смешанная система. Это предстоит определить нам, в частности, на диалоговых площадках и при обсуждениях. Сейчас на местах, в крупных учреждениях образования, в общественных приемных работа соответствующая проводится. Также активно к этой работе подключены наши депутаты.
Хочется отметить, что количество писем, которые приходят ежедневно, растет: если не в геометрической, то в серьезной прогрессии.
Татьяна Савчик:
Сегодняшняя ситуация требует конструктивного диалога в обществе. На ваш взгляд, готова ли к этому диалогу оппозиция, которая своих сторонников призывает к радикальным действиям?
О посещении Президентом СИЗО КГБ: это шаг сильного лидера и мудрого человека, который взял на себя ответственность
Александр Лукьянов:
Мне представляется, что тот сигнал, который прежде всего глава государства обозначил в субботу (10 октября – прим. ред.), встретившись с таким радикальным достаточно крылом, с лидерами тех протестных движений, безусловно, это шаг сильного лидера и мудрого человека, который прежде всего взял на себя ответственность и обозначил, что те, кто хочет конструктивно, спокойно, в адекватном состоянии, в адекватной форме диалога обсуждать изменения, те будут услышаны. Конечно, это сигнал всем тем, кто сегодня считает, что по тем или иным причинам не все делается в нашей стране для того, чтобы гражданам и нашему народу было комфортно.
«На проблему надо смотреть шире». Александр Лукашенко встретился в СИЗО КГБ с представителями оппозиционных политических движений
Поэтому, конечно, те, кто хочет найти свое применение, и те, кто могут это делать нормальным, цивилизованным способом, как это принято в демократических странах, то, конечно, они могут воспользоваться этим моментом – путем формирования своих предложений через диалоговые площадки, через местные общественные приемные. Воспользовавшись этими инструментами, они могут найти свое применение и привнести решения, которые помогут далее развивать нашу страну и двигаться по пути созидания, динамики, конструктива, а не хаоса и каких-то бытовых уличных разборок.
«Реальность требует новых решений». О чём шла речь на диалоговой площадке в Бресте?
Новости Беларуси. В Беларуси продолжают работу площадки для обмена мнениями по изменениям в общественно-политической жизни страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, 13 октября в Бресте собрались эксперты, политологи, представители общественных организаций, преподаватели и депутаты.
Разговор затронул самые разные аспекты жизни белорусов. В частности, речь шла о возможных поправках в Избирательный кодекс, расширении полномочий власти на местах, введении должности уполномоченного по правам человека. Такие площадки – это не просто возможность поговорить, цель диалога – обозначить проблемы и вместе попытаться найти варианты их решения. Эксперты проведут анализ мнений, после чего будет сформирован пакет предложений.
Александр Шпаковский, политолог:
Речь не идет о каком-то забалтывании проблем, скорее наоборот, речь идет об их выявлении и поиске путей решения. Потому что мы говорим о том, что будет после. Очевидно совершенно, что старая Конституция, старая платформа нормативно-правовая, которая существовала, позволила нашему государству на протяжении 28 лет относительно стабильно развиваться, преодолеть риски и вызовы, которые были перед страной в 90-х годах, о чем уже многие забыли. Сейчас другая геополитическая, международная реальность, внутриполитическая реальность. Она требует новых решений и, конечно же, того, чтобы люди зачастую с полярными мнениями не разошлись в разные стороны, а, наоборот, услышали друг друга.
Светлана Цюга, старший преподаватель Брестского государственного университета им. Пушкина:
Эта диалоговая площадка, которая имеет место сегодня, надеюсь, станет хорошей традицией для обсуждения различных вопросов, не только политической жизни, которые, как мы сейчас видим, набрали такие обороты. Но также это будет хорошим опытом для проведения обсуждения по социально-экономическим вопросам, на мой взгляд, которые даже больше волнуют наших граждан, нежели политические аспекты.
Каждый гражданин страны может высказать свою позицию. Сделать это можно любым удобным способом – электронным или классическим письмом, в социальных сетях. Депутаты уже рассматривают несколько сотен предложений.