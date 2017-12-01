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Любой талант – это, прежде всего, любовь: в кинотеатре «Центральный» прошел киноконцерт памяти Хворостовского

01.12.2017 - 01:32

Новости Беларуси. Памяти Дмитрия Хворостовского. В кинотеатре «Центральный» прошел киноконцерт знаменитого оперного исполнителя, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сотни поклонников пришли проститься с Дмитрием Хворостовским

На большом экране минчане увидели «Музыкальную одиссею в Петербурге». Всемирно признанный баритон поет дуэтом с американской королевой оперы Рене Флеминг под аккомпанемент российского Оркестра Государственного Эрмитажа.

Зритель:
Любой талант – это, прежде всего, любовь огромная внутри человека. И это чувствуется, задевает за душу.

Родные Хворостовского обратились к его поклонникам

Киноконцерт собрал в Минске писателей, художников, режиссеров, актеров и просто почитателей оперного таланта маэстро. Билеты на сеанс были бесплатными.

Любой талант – это, прежде всего, любовь: в кинотеатре «Центральный» прошел киноконцерт памяти Хворостовского

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