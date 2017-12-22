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Любви все возрасты покорны: 61-летний мужчина порезал колеса 82-летнему сопернику из-за ревности к 35-летней женщине

22.12.2017 - 18:38

Новости Беларуси. Ревность как двигатель необдуманных действий. На неделе в милицию обратился 82-летний житель Вилейского района: колеса его машины порезали, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

По версии дедушки, сделал это бывший сожитель его нынешней женщины. Как установили правоохранители, это действительно так: обиделся на пенсионера и свою бывшую возлюбленную 61-летний мужчина, житель агрогородка Вязынь. Кстати, женщине, которая рассорила односельчан – 35 лет. Ревнивцу теперь придется заплатить штраф и материальную компенсацию.

Любви все возрасты покорны: 61-летний мужчина порезал колеса 82-летнему сопернику из-за ревности к 35-летней женщине

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