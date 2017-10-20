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«Люди должны знать, что они обязаны делать своими руками, и что они должны делать вместе с представителями ЖКХ»

20.10.2017 - 23:42

Новости Беларуси. На первый взгляд, статистика оптимистична: ежегодно под капитальный ремонт попадают порядка 2-3 % жилого фонда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тем не менее, жалобы могут свести все усилия на нет. Утепление – выход, которым могут воспользоваться многие. По желанию жильцов можно выполнить больший объем работ, но специалисты должны подойти к вопросу по-хозяйски: договориться со строителями, производителями, обеспечить рассрочку.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
У нас ежегодно капитально ремонтируется более 2 % жилищного фонда, и не за горами достижение желаемых 3 %. Вроде бы неплохо. Однако прикрываться статистикой не стоит, потому что отдельные негативные моменты могут свести на нет все заслуги. Еще раз повторюсь: люди должны знать, что они обязаны делать своими руками, и что они должны делать вместе с представителями ЖКХ и государством, и что они не будут делать вообще. На качество и сроки проведения капремонта по-прежнему поступает большое количество жалоб.

Источник фото: http://president.gov.by

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