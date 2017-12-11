Люди стоя хлопали, болели и кричали: как прошел матч «Цмоков» и «Калева»

Новости Беларуси. Баскетболисты минских Цмоков 10 декабря провели свой заключительный матч Единой лиги ВТБ в 2017 году, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На площадке столичного Falcon Club «драконы» встречались с аутсайдером – эстонским «Калевом». Несмотря на скромный статус оппонентов, матч с ними отнюдь не стал легкой прогулкой – напряжение сохранялось до последних минут, а игра шла очко в очко. К счастью, «Цмоки» в итоге дожали гостей – 87:84 – и продолжают находиться в зоне плей-офф.

Александр Кудрявцев, игрок БК «Цмокі»:

Это же баскетбол, это спорт. Смотрите, как люди стоя хлопали, болели и кричали. Такие эмоции у людей! А если бы просто было +20 или -20 – болеть наверное, даже не очень хочется в таких матчах.