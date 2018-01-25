﻿ Лыжная эстафета, борьба сумо и стрельба в тире. Как Татьянин день отметили студенты БГУ в Логойске | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Лыжная эстафета, борьба сумо и стрельба в тире. Как Татьянин день отметили студенты БГУ в Логойске

25.01.2018 - 13:00

Новости Беларуси. 25 января студенты БГУ проведут на склонах горнолыжного спортивно-оздоровительного комплекса в Логойске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как известно, 25 января – именины Татьяны. Она считается покровительницей студентов. Так вот белорусские студенты свой праздник проведут по-спортивному. Они проявят меткость в тире, силу в борьбе сумо и ловкость на аттракционе «Большой футбол».

Самым увлекательным мероприятием в программе обещает стать лыжная эстафета команд ректората, представителей духовенства, деканов, работников и студентов Белгосуниверситета.

Лыжная эстафета, борьба сумо и стрельба в тире. Как Татьянин день отметили студенты БГУ в Логойске
Как Татьянин день отметили студенты БГУ в Логойске
Фото. Как Татьянин день отметили студенты БГУ в Логойске
Как Татьянин день отметили студенты БГУ в Логойске
Фото. Как Татьянин день отметили студенты БГУ в Логойске

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Красиво жить не запретишь: в Минске прошел конкурс на лучшее украшение общежития
Красиво жить не запретишь: в Минске прошел конкурс на лучшее украшение общежития
«Вставали заранее, утром, готовились, переживали и вот мы здесь». Репортаж с новогоднего студенческого бала
«Вставали утром, готовились, переживали и вот мы здесь». Репортаж с новогоднего бала для одаренных ребят
Лукашенко – студентам: «Будете делать все вовремя, будете успешными»
Лукашенко – студентам: «Будете делать все вовремя, будете успешными»
Обстановка просто завораживает: лучшие студенты Беларуси во Дворце Независимости
Обстановка просто завораживает: лучшие студенты Беларуси во Дворце Независимости
«Студент года 2017»
Победительница конкурса «Студент года-2017» представила белорусскоязычный кавер на песню Бузовой. Большое интервью участников
«Студентом года-2017» стала второкурсница ГрГУ им. Янки Купалы Александра Радкович
«Студентом года-2017» стала второкурсница ГрГУ им. Янки Купалы Александра Радкович
Права студентов: «Открытый разговор»
День студента в Минске: как это было
День студента в Минске: как это было
Все новости по теме Конкурс, Студенты
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru