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МАГАТЭ продолжит оказывать содействие Беларуси в строительстве атомной электростанции

18.09.2017 - 18:57

Новости Беларуси. Готовность поддерживать нашу страну подтвердил сегодня генеральный директор агентства Юкия Амано на встрече с послом Беларуси в Австрии Еленой Купчиной и заместителем министра энергетики нашей страны Михаилом Михадюком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беседа состоялась в Вене. Сегодня в австрийской столице открылась 61 сессия Генеральной конференции МАГАТЭ. Площадка самой авторитетной организации в области атомной энергетики используется для рассмотрения стратегических вопросов и научных дискуссий. В течение всей рабочей недели эксперты из 168 стран будут обсуждать перспективы использования мирного атома и вопросы ядерной безопасности.

В повестке дня также положение дел в КНДР и Иране. Отмечу, Беларусь входит в число государств – основателей МАГАТЭ и активно участвует в проектах, выполняемых под эгидой организации.

МАГАТЭ продолжит оказывать содействие Беларуси в строительстве атомной электростанции

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