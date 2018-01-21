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Македония намерена изменить свое название

21.01.2018 - 18:08

Новости Македонии. В стране для этой цели проведут референдум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таким образом, правительство Зорана Заева надеется завершить давний спор со своим оппонентом – Грецией, длящийся со времен распада Югославии. Афины  настаивают, чтобы название Македонии было изменено во избежание путаницы со своей провинцией – исторической областью Македония.

А пока этого не произошло, Греция  блокирует вступление Скопье в Евросоюз и НАТО. Версии возможного названия страны не разглашаются. Не исключено, что на референдуме предложат вариант Новая Македония.

Македония намерена изменить свое название

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