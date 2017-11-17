Макей: мы просто обязаны иметь нормальные отношения с ЕС, включая Германию

Новости Беларуси. Беларусь и Германия рассчитывают на активное сотрудничество в деловой сфере. Об этом после двусторонних переговоров с вице-канцлером Германии Зигмаром Габриэлем заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минск и Берлин поддерживают и политический, и экономический диалог.

Стороны надеются удержать хорошую динамику в товарообороте. Однако настало время переходить на новый формат. Беларусь предлагает развивать сотрудничество на уровне регионов.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Мы хотим иметь нормальные отношения и с Востоком, и с Западом, понимая, что мы находимся на стыке этих двух геополитических игроков. Европейский союз для нас является вторым по значимости торгово-экономическим партнером. Оттуда к нам идут инвестиции, современные технологии. Поэтому мы просто обязаны иметь нормальные отношения с Европейским союзом, включая Германию, которая является членом ЕС.