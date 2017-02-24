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Макс Корж снял видео на песню «Малый повзрослел»

24.02.2017 - 16:08

24 февраля вышел новый клип Макса Коржа на песню «Малый повзрослел».  

Фото: youtube.com

Сюжет построен на том, что подросток ночью угнал отцовскую машину и отправился развлекаться. О его приключениях и рассказывается в видеоряде. Клип сдобрен эпизодами драк и урбанистическими пейзажами районов Минска (Грушевки и Серебрянки).

Актеры в видео —  обычные столичные подростки. 

Фото: youtube.com

Фото: youtube.com

Фото: youtube.com

Фото: youtube.com

В социальных сетях Макс Корж поблагодарил участников проекта: 
«Всем малым спасибо! Мы сделали это! Посвящается неповторимой юности, родительским нервам и лунинецким дискачам!»

Напомним, что Макс Корж родился в Лунинце, где получил музыкальное образование и организовал первую группу — «LunClan». После 3 курса Корж бросил университет, чтобы заниматься исключительно музыкой. Начинающий певец записал композицию «Небо поможет нам», выложил ее в социальные сети. После этого Макса Коржа забрали в армию, откуда он вернулся уже знаменитым. Сегодня клипы Коржа в Уoutube набирают миллионы просмотров. В лидерах видео на песни «В темноте» (15,2 млн просмотров) и «Мотылек» (14,9 млн просмотров) 

Поклонники творчества Коржа уже успели прокомментировать новый клип.

Дмитрий
Шикарный клип, о многом говорит! Спасибо большое за него. Макс, продолжай своё творчество.﻿

Xin Goi
Макс типо старший брат, и пришёл вытаскивать своего брата из обезьяника, всё очень жизненно, со мной такое тоже бывало,единственный реп исполнитель который очень жизненные вещи поёт﻿.

Фото на превью: instagram.com

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