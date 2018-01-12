﻿ Максим Мирный и Филипп Освальд вышли в финал турнира в Окленде | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Максим Мирный и Филипп Освальд вышли в финал турнира в Окленде

12.01.2018 - 12:36

Новости Беларуси. Максим Мирный вышел в финал парного разряда на турнире в Окленде.

Белорусский теннисист сыграет в паре с Филиппом Освальдом из Австрии. Их соперниками станет австрийско-хорватский дуэт Оливер Марах и Мате Павич.

В полуфинале Мирный/Освальд одержали победу над Равеном Класеном из ЮАР и Майклом Винусом из Новой Зеландии (7:6 (9:7), 7:6 (8:6).

Призовой фонд турнира в Новой Зеландии составляет более 500 тысяч долларов.

Теннис позволил разделить с собой длинную дорогу: Instagram-обзор страницы теннисиста Максима Мирного (читать далее).

Фото: instagram.com/maxmirnyi

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Максим Мирный
Максим Мирный: Я бы не сказал, что я живу в Америке
Кубок Дэвиса. Беларусь обыграла сборную Боснии и Герцеговины
Кубок Дэвиса. Беларусь обыграла сборную Боснии и Герцеговины
Азаренко подтвердила титул ракетки номер один, сокрушив Шарапову в финале в Индиан-Уэллсе
Александра Саснович. Источник фото: tennis.by
Белорусские теннисистки узнали своих соперниц по первому кругу Australian Open
Арина Соболенко. Источник фото: instagram.com/belarustennis/
Соболенко не сумела пробиться в полуфинал турнира в Хобарте, Лапко с победы стартовала в квалификации Australian Open
Белорусские теннисисты Игнатик и Ивашко вышли с первого круга квалификации Australian Open
Белорусские теннисисты Игнатик и Ивашко вышли с первого круга квалификации Australian Open
Соболенко в паре с Кудерметовой прошла в четвертьфинал турнира в Хобарте
Соболенко в паре с Кудерметовой прошла в четвертьфинал турнира в Хобарте
Источник фото: www.instagram.com/sabalenka_aryna/?hl=ru
Арина Соболенко вышла во второй круг турнира в Хобарте
Все новости по теме Теннис
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru