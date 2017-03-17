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Максим Рыженков: мы забыли, что главная ценность в нашей стране – это рабочий человек

17.03.2017 - 20:25

Новости Беларуси. Власть должна дойти до каждого человека и помочь ему с решением проблем. Как отметил 17 марта первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков, задача чиновников на местах – услышать и постараться помочь каждому человеку.

Максим Рыженков, первый заместитель главы администрации Президента Республики Беларусь:
Надо стараться идти к людям, потому что, наверное, в какой-то промежуток времени

мы забыли о том, что главная ценность в нашей стране – это тот рабочий человек,

который создает как материальные, так и духовные блага нашего государства. Поэтому надо все делать так, чтобы у людей даже не было мотивации идти куда-то, высказывать свое недовольство ситуацией либо свое недовольство действиями властей. Работать просто надо хорошо.

К тому же до 1 мая поставлена задача: трудоустроить максимальное число тех, кто может и хочет работать.

Специалисты из служб занятости констатируют: предложение о работе превышает спрос. При этом зарплаты соответствуют среднему уровню в регионе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Максим Рыженков: мы забыли, что главная ценность в нашей стране – это рабочий человек

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