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Максим Рыженков: я очень рад, что сегодня есть тяга людей к книге

08.02.2017 - 13:30

Новости Беларуси. Главное событие года для книгоманов. В Минске 8 февраля вот уже в 24-й раз открылась Международная книжная ярмарка. Главной темой нынешнего форума стало 500-летие белорусского печатного слова.

Не осталась без внимания еще одна памятная дата: юбилеи наших классиков – Янки Купалы и Якуба Коласа. Всего же только в прошлом году в Беларуси было выпущено около 10 тысяч разных книг, а общий тираж превысил 23 миллиона экземпляров, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:
Выставка переплетена с научным подходом, показывающим лишний раз то, какой была Беларусь 500 лет назад, показывающим глубину наших корней и традиций книгопечатания на Беларуси, традиций книгочтения в Беларуси. Они очень высокие. Мы были одной из наций в Советском Союзе, которая отличалась тягой к знаниям, тягой к книгам. Я очень рад тому, что сегодня, в мир Интернета, когда дети и взрослые сидят в Интернете, этот гаджет превратился в продолжение руки, все равно есть тяга людей к прекрасному источнику информации, как книга, как альбом.

В нынешней выставке представлены достижения более 30 стран. Почетный гость – Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. Приветствие всем участникам форума направил Президент Беларуси. Во время проведения ярмарки в Минске запланировано около 300 тематических мероприятий.

Максим Рыженков: я очень рад, что сегодня есть тяга людей к книге

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