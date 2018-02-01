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Малашко: «В учреждения здравоохранения достаточно много вложено ресурсов, и сегодня они тоже должны приносить отдачу»

01.02.2018 - 15:37

Новости Беларуси. Рост экспорта медицинских услуг отмечают в Министерстве здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2017 году иностранные граждане, которые прошли лечение в белорусских клиниках, потратили 43 миллиона долларов. Спрос в первую очередь связан с высокой квалификацией специалистов в области диагностики и лечения онкозаболеваний, трансплантологии, а также технической оснащенностью центров. Особое внимание в ведомстве уделяют продвижению на внешние рынки отечественной фармацевтической продукции, а так же образовательных услуг.

Валерий Малашко, министр здравоохранения Республики Беларусь:
В учреждения здравоохранения достаточно много вложено ресурсов, и сегодня они тоже должны приносить отдачу. В том числе и влияя на уровень заработной платы самих медицинских работников и профессорско-преподавательского состава.

Мы очень хорошо поработали по экспорту образовательных услуг в наших учреждениях образования. И хочу отметить, что практически треть валюты страны, заработанной на образовательных услугах – это четыре медицинских университета и Академия последипломного образования.

В ближайшее время будет увеличен перечень полномочий врача-терапевта. Это позволит более качественно оказывать помощь пациентам еще на первичном этапе обследования. Пересмотрят и количество нагрузки на одного специалиста. Планируется, что в кабинете появится дополнительный помощник врача и новое оборудование.

Малашко: «В учреждения здравоохранения достаточно много вложено ресурсов, и сегодня они тоже должны приносить отдачу»

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