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Марафон «Все краски жизни для тебя» в Минске 11 декабря посвятили 2-летнему больному ребёнку

12.12.2017 - 23:15

Новости Беларуси. «Все краски жизни для тебя». Благотворительный марафон с участием волонтёров и белорусских артистов – продолжается, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На этот раз вечер посвятили двухлетнему Павлу. Из-за кровоизляния в мозг у мальчика нарушены зрение, слух и речь. Поддержали акцию и артисты: Александр Солодуха, Тео, Ольга Рыжикова, Наталья Тамело. Перед концертом работали ярмарка и фотозона, а театр мимов и аквагрим добавили ярких красок вечеру. Все собранные средства будут переданы на реабилитацию ребёнка.

Наталья Тамело, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Вся общая канва этого концерта направлена именно на помощь определённому ребёнку. Здесь весь концерт так строится – на мыслях, на помощи. 

Марафон «Все краски жизни для тебя» в Минске 11 декабря посвятили 2-летнему больному ребёнку

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