Марина Литвинчук понесёт флаг Беларуси на церемонии закрытия II Европейских игр
Новости Беларуси. Марина Литвинчук понесет флаг Беларуси на церемонии закрытия Европейских игр. На домашнем старте наша гребчиха выступила выше всяческих похвал, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В активе байдарочницы – сразу четыре награды. Причем две из них – высшей пробы. Литвинчук не знала равных на марафонской 5-километровой дистанции, а также на 500-метровке вместе с Ольгой Худенко.
Сама церемония закрытия Европейских игр состоится уже завтра и начнется в 20:00 на минском стадионе «Динамо».
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Кирилл Грищенко: «Хочется поужинать и пойти отдохнуть. О борьбе будем думать завтра»
Новости Беларуси. В гостях у программы «СТВ-спорт» финалист турнира борцов Кирилл Грищенко.
Кристина Момот, СТВ:
Кирилл, вы довольны тем, как выступили сегодня?
Кирилл Грищенко:
Да, неплохо себя показал. Все, что задумал, скажем так, на 90 % осуществил. Конечно, были небольшие ошибки. Но в конечном счете результат – финал. Я считаю, что это нормально, достойно.
Кристина Момот:
Как оцениваете уровень конкуренции на ковре?
Кирилл Грищенко:
Да, конечно. Я вышел в финал, буду бороться с грузинским спортсменом. Очень хороший парень, сильный, серебряная медаль чемпионата Европы этого года. Будем стараться.
Кристина Момот:
Ваши партнеры по команде как отработали, как можете оценить?
Кирилл Грищенко:
В общем, все очень серьезно готовились и шли к этому. Все ребята были заряжены, отработали хорошо, есть уже одна медаль. Еще будет две, надеюсь, что золотые. Команда дружная, все друг другу помогали и поддерживали очень хорошо.
«На II Европейских играх особенно все болеют, очень чувствуется поддержка»
Кристина Момот:
Площадка Дворца спорта для вас знакома. Там мемориал Олега Караваева проходит, вы в составе национальной команды там не первый год принимаете участие. Можно сравнить атмосферу турниров тогда и сейчас?
Кирилл Грищенко:
Да, и на Караваева нас поддерживают болельщики, зрители. Но на II Европейских играх особенно все болеют, очень чувствуется поддержка. Как говорится, дома и стены помогают. Немножко чувствуется больше поддержка.
Кристина Момот:
Ответственности больше, наверное.
Кирилл Грищенко:
Ответственности больше, но поддержка решает. Когда хорошие болельщики, намного легче бороться.
«Довольно неплохая конкуренция»
Кристина Момот:
Вы выступаете в весовой категории до 130 килограммов. Не так часто приходится видеть мужчин с такими данными. Но это у нас, в Беларуси. Конкуренция на чемпионатах Европы и мира в вашей весовой категории серьезная?
Кирилл Грищенко:
Да, довольно неплохая конкуренция. В моем весе до 20 человек есть на чемпионатах мира и чемпионатах Европы. Также есть топовые лидирующие спортсмены. Сейчас за выход в финал Сергей Семенов – один из таких – чемпион мира этого года. Удалось его победить. Конкуренция хорошая.
«Я немного недовесок. Всю свою спортивную карьеру стараюсь набрать»
Кристина Момот:
Это ваш собственный вес или вы его набираете, сгоняете перед турниром?
Кирилл Грищенко:
Весовая категория – 130 килограммов. Мой вес – 117-118 килограммов. Получается, я немного недовесок. Всю свою спортивную карьеру стараюсь набрать, но с учетом моих физиологических данных не очень всегда получается. Но потихоньку иду к этому.
Кристина Момот:
Какая ваша самая любимая награда?
Кирилл Грищенко:
Еще с юниорского спорта – серебро чемпионата мира. А со взрослого, наверное, 5-е место на чемпионате мира в Париже в 2017 году. Это пока мой самый лучший результат. Я не останавливаюсь, стараюсь идти дальше. Верю, что все получится и все будет.
Кристина Момот:
А получится что?
Кирилл Грищенко:
Олимпийское золото.
«Хочется поужинать и пойти отдохнуть. О борьбе будем думать завтра»
Кристина Момот:
Как чувствует себя человек, у которого завтра финал?
Кирилл Грищенко:
Хочется поужинать и пойти отдохнуть. О борьбе будем думать завтра, сегодня надо расслабиться и отдыхать.