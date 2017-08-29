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Мария Шарапова прошла в следующий этап US Open: одержав победу, теннисистка расплакалась

29.08.2017 - 22:44

Новости Беларуси. Александра Саснович начинает и выигрывает. На открытом чемпионате США по теннису – последнем в сезоне турнире серии большого шлема, белоруска успешно провела матч первого круга основной сетки соревнований, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Саснович практически не заметила сопротивления хозяйки кортов Джулии Боузрап, отдав ей всего 4 гейма за матч – 6:2, 6:2. Матч продлися 1 час 12 минут. Во втором круге наша спортсменка встретится с австралийкой Эшли Барти, которая более известна как парная теннисистка.

Ну а в стартовый день основной сетки внимание болельщиков на кортах Флашинг Мидоуз было приковано к поединку Марии Шараповой и второй ракетки планеты румынки Симоны Халеп. Шарапова вернулась в теннис после дисквалификации из-за употреблением мельдония.

Вернулась злой и голодной до побед. Так что Халеп попала под горячую руку россиянки с белорусскими корнями. Противостояние длилось почти три часа и завершилось по итогам трех сетов в пользу Шараповой – 6:4, 4:6, 6:3.

Возвращение легенды: чем занималась Мария Шарапова во время дисквалификации (смотреть здесь). 

Из других результатов у женщин выделим победу сербки Александры Крунич над британкой Йоханной Контой. Дальше идет также американка Винус Уильямс, преодолевшая сопротивление Виктории Кузмовой из Словакии. Эти поединки длились три сета. А вот датчанка Каролин Возняцки затратила всего два на румынку Михаллу Бужарнеску.

Мария Шарапова. Источник фото: instagram.com/mariasharapova/

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