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Мария Василевич и Александр Романьков получили звания «Звездных послов II Европейских игр 2019 года»

12.02.2019 - 17:09

Новости Беларуси. II Европейские игры 2019 пройдут под девизом «Без табака»,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Такая масштабная акция полностью подтвердит статус экологически чистого мероприятия и докажет, что спорт и курение – вещи не совместимые. Все гости спортивного праздника смогут обменять табачные изделия на сувениры с символикой.

Планируют поощрить тех, кто попрощается с пагубной привычкой за 2 месяца до старта игр. На повестке дня также вопросы безбарьерной среды и всестороннего медицинского обеспечения.

Анатолий Котов, заместитель директора фонда «Дирекция II Европейских игр»:
Будет создана абсолютно понятная и прозрачная система навигации для тех, кто не может отказаться от этой привычки. Оборудованы специальные зоны для курения за пределами спортивных объектов. Мы стараемся сделать комфортно, весело, ярко и абсолютно для всех.

Ирина Киреева, начальник управления медицинской экспертизы Министерства здравоохранения Беларуси:
Проведена большая подготовительная работа по медицинскому обеспечению II Европейских игр. Нами продумана концепция организации медицинской помощи. Каждый день во время проведения игр у нас будут задействованы 18 медпунктов для спортсменов и 18 – для зрителей. Это на всех наши спортивных объектах.

То есть можно сказать, что мы готовы к медицинскому обеспечению II Европейских игр.

12 февраля присвоены звания «Звездный посол II Европейских игр 2019 года». Ими по праву стали «Мисс Беларусь – 2018» Мария Василевич и заслуженный мастер спорта, обладатель 5 олимпийских медалей по фехтованию Александр Романьков.

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