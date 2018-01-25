﻿ Марш-броски, стрельба и максировка: учебный сбор снайперов прошел под Минском | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Марш-броски, стрельба и максировка: учебный сбор снайперов прошел под Минском

25.01.2018 - 10:00

Новости Беларуси. На полигоне под Минском прошел учебный сбор снайперов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В течение двух недель военные учились распознавать и поражать цели на дальних дистанциях, оборудовать позиции и перемещаться.

При этом стрелки сдали практические нормативы по совершению марш-броска, стрельбе и маскировке.

Максим Терентьев, заместитель командира механизированной бригады:
Борьба до конца: на одном этапе получилось, на другом – не получилось. Злость есть, гнев: то винтовка сбилась, то еще что-то. Но еще есть возможность отыграться.

Для будущих снайперов этот сбор является завершающим этапом одиночной подготовки.

Марш-броски, стрельба и максировка: учебный сбор снайперов прошел под Минском

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Как готовят танкистов? На полигоне в Борисове прошли военные учения
Как готовят танкистов? На полигоне в Борисове прошли военные учения
Зачем в Эстонию прибыл отряд американских истребителей F-16?
Зачем в Эстонию прибыл отряд американских истребителей F-16?
«Мы должны быть готовы действовать как днем, так и ночью». Под Брестом начались военные учения десантников
«Мы должны быть готовы действовать как днем, так и ночью». Под Брестом начались военные учения десантников
США, Япония и Южная Корея начали совместные учения: какие маневры отработают военные
США, Япония и Южная Корея начали совместные учения: какие маневры отработают военные
США и Южная Корея начали самые масштабные учения в истории ВВС
США и Южная Корея начали самые масштабные учения в истории ВВС
Все было до ужаса реалистично: в Индонезии прошли антитеррористические учения
Все было до ужаса реалистично: в Индонезии прошли антитеррористические учения
США проводит учения стратегических ядерных сил «Глобальный гром»: какие цели у Минобороны страны
США проводит учения стратегических ядерных сил «Глобальный гром»: какие цели у Минобороны страны
«Мы больше всех заинтересованы, чтобы наша станция была безопасной»: учение по ликвидации возможной аварии на АЭС пройдет в Островце 19 октября
«Мы больше всех заинтересованы, чтобы наша станция была безопасной»: учение по ликвидации аварии на АЭС проходит в Островце
Все новости по теме Военные учения
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru