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Машинист применил экстренное торможение, но не успел: мальчик попал под поезд в Смолевичах

18.08.2017 - 18:25

Новости Беларуси. Несколько ДТП по всей области на неделе произошло с участием несовершеннолетних, катавшихся на велосипедах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Смолевичах поезд сбил ребенка. Парень получил смертельные травмы. Машинист заметил его и применил экстренное торможение.

Это уже пятый несчастный случай на железной дороге в Смолевичах в 2017 году.

Евгений Сачек, официальный представитель УВД Миноблисполкома:
Двое подростков на велосипедах пересекали железнодорожные пути. Проигнорировав запрещающий сигнал светофора, а так же опущенный шлагбаум, один из подростков пересекал железнодорожные пути и

был сбит скоростным электропоездом, который двигался со стороны Орши в Минск.

Машинист применил экстренное торможение, но не успел: мальчик попал под поезд в Смолевичах

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