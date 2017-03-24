Машинисты насосных установок и слесари. Какие специалисты нужны в Минскводоканале

Новости Беларуси. Успешный карьерный рост – с первого рабочего места. О том, как важно найти себя в профессии и кто поддерживает молодых специалистов не только словом, но и достойными перспективами – в сюжете программы «Столичные подробности».
Новости Беларуси. Успешный карьерный рост – с первого рабочего места. О том, как важно найти себя в профессии и кто поддерживает молодых специалистов не только словом, но и достойными перспективами – в сюжете программы «Столичные подробности».
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