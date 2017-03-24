новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Столичные подробности

Машинисты насосных установок и слесари. Какие специалисты нужны в Минскводоканале

24.03.2017 - 20:18

Новости Беларуси. Успешный карьерный рост – с первого рабочего места. О том, как важно найти себя в профессии и кто поддерживает молодых специалистов не только словом, но и достойными перспективами – в сюжете программы «Столичные подробности».

Машинисты насосных установок и слесари. Какие специалисты нужны в Минскводоканале

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Потребность в кадрах растёт в Беларуси: наниматели предлагают более 7 тысяч мест
Потребность в кадрах растёт в Беларуси: наниматели предлагают более 7 тысяч мест
Олег Токун
Олег Токун: Белорусы стремятся повышать свою квалификацию и обучаться новому!
В Минске в четвёртый раз проходит Отрытый республиканский Карьерный форум
В Минске впервые проходит Отрытый республиканский Карьерный форум
Вероника Добровольская
Открытый Республиканский карьерный форум для студентов и выпускников пройдёт в Минске 15 февраля
Какие специальности будут востребованы в Минске-2017
Какие специальности будут востребованы в Минске-2017
В период 2017 года в Минске планируют трудоустроить 30 тысяч человек
В период 2017 года в Минске планируют трудоустроить 30 тысяч человек
Ярмарка вакансий: какой он, средний 41-летний безработный Минска?
Ярмарка вакансий: какой он, средний 41-летний безработный Минска?
«Нужно самому ходить искать работу»: что изменилось в законе о занятости населения
«Нужно самому ходить искать работу»: что изменилось в законе о занятости населения
Все новости по теме Трудоустройство
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru