новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Машиностроение, фармацевтика, сельское хозяйство: в Минске открывается белорусско-венгерский бизнес-форум

11.04.2017 - 09:30

Новости Беларуси. Белорусско-венгерский бизнес-форум стартует 11 апреля в Минске. В нем примут участие представители деловых кругов, бизнесмены и политики двух стран. В центре внимания – контакты в сфере машиностроения, фармацевтики и сельского хозяйства.

Также Минск и Будапешт планируют нарастить товарооборот за счет взаимных поставок продовольствия. Так, в венгерской столице очень скоро могут появиться точки с белорусской продукцией. О заинтересованности в наших производителях говорил накануне мэр Будапешта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас в белорусской столице проходят Дни Будапешта. Руководители двух городов уже договорилось о расширении сотрудничества в жилищно-коммунальной и транспортной сферах.

Машиностроение, фармацевтика, сельское хозяйство: в Минске открывается белорусско-венгерский бизнес-форум

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Мэр Будапешта предложил открыть в Минске торговые точки с венгерской продукцией
Мэр Будапешта предложил открыть в Минске торговые точки с венгерской продукцией
В первую очередь ЖКХ и культура: Минск и Будапешт расширят сферы сотрудничества
В первую очередь ЖКХ и культура: Минск и Будапешт расширят сферы сотрудничества
Дни Будапешта стартовали в Минске
Дни Будапешта стартовали в Минске
Петер Сийярто и Владимир Макей
«Венгрия высоко оценивает роль Беларуси в урегулировании кризиса в Украине» – Петер Сийярто
Андрей Кобяков встретился с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии
Андрей Кобяков встретился с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии
Фаворитом нынешних выборов прочат правящую партию «Фидес». Ее лидер, нынешний премьер Виктор Орбан, встал у штурвала страны, когда та находилась на гране экономической бездны.
«Обманули!» Как живет и как готовится к выборам Венгрия после вступления в ЕС?
Беларусь-Венгрия
Александр Лукашенко поздравил Президента Венгрии Яноша Адера с национальным праздником - Днем Святого Иштвана
Роза Надь и Елена Купчина
Беларусь и Венгрия выказали заинтересованность в увеличении взаимного товарооборота
Все новости по теме Беларусь-Венгрия
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru