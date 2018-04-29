﻿ Машины в объезд, поезда идут без изменений: путепровод в Лунинецком районе отремонтируют к ноябрю | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Машины в объезд, поезда идут без изменений: путепровод в Лунинецком районе отремонтируют к ноябрю

29.04.2018 - 14:41

Новости Беларуси. Путепровод в Лунинецком районе отремонтируют к ноябрю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Накануне в целях предосторожности под ним было ограничено движение поездов. Сейчас они идут по расписанию. Деформированные конструкции теперь страхуют еще и временные опоры, которые соорудили буквально за ночь. Во время ремонта путепровода на одной из четырех удерживающих его колонн образовалась трещина.

Конструкцию дополнительно обследуют специалисты БелдорНИИ. Автомобильный транспорт в районе аварийного моста следует по объездному маршруту.

Машины в объезд, поезда идут без изменений: путепровод в Лунинецком районе отремонтируют к ноябрю

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

В Лунинецком районе восстановлено движение поездов
«Люди должны чувствовать и понимать, что мы стараемся для них». Александра Лукашенко во время рабочей поездки в Гомельскую область
«Люди должны чувствовать и понимать, что мы стараемся для них». Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Гомельскую область
Гендиректор «Бреставтодора» пообещал, что путепровод в Лунинецком районе будет отремонтирован в назначенный срок
Гендиректор «Бреставтодора» пообещал, что путепровод в Лунинецком районе будет отремонтирован в назначенный срок
Александр Лукашенко поручил навести порядок в Петрикове, чтобы он «был не хуже, чем Житковичи»
Александр Лукашенко поручил навести порядок в Петрикове, чтобы он «был не хуже, чем Житковичи»
Блокада крупного транспортного узла на Полесье. При ремонте путепровода на трассе М10 лопнули опоры сооружения
При ремонте путепровода в Лунинецком районе лопнули опоры сооружения. ГАИ рекомендует объезжать место ЧП
При ремонте путепровода в Лунинецком районе лопнули опоры сооружения. ГАИ рекомендует объезжать место ЧП
Фото: МЧС
В Лунинецком районе деформировались строительные конструкции путепровода. Остановлено движение
«Люди останутся без благоустройства». 8 лет капремонта пятиэтажки в Витебске окончились ничем
«Люди останутся без благоустройства». 8 лет капремонта пятиэтажки в Витебске окончились ничем
Все новости по теме Проблемы ЖКХ
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru